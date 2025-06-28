Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки до 13–15% к концу года

Падение инфляции и охлаждение экономики делают возможным снижение ключевой ставки к сентябрю до 18%, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, до конца года ставка может быть опущена до 13–15%.

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Господин Шохин считает, что простор для снижения ключевой ставки, «безусловно, есть». Он заявил, что в ряде отраслей наблюдаются «признаки не охлаждения, а переохлаждения». «Как ни крути, а все равно получается примерно формула, что ставка в два раза выше инфляции... Стало быть, ставка больше 15% не должна быть»,— сказал ТАСС глава РСПП.

По его словам, ставка на уровне 13–15% позволяет использовать и заемные средства, и снизить расходы на обслуживание привлеченных кредитов. «Мы еще думаем о бюджете, чтобы бюджету не переплачивать, обслуживая госдолг»,— добавил Александр Шохин.

6 июня Центробанк (ЦБ) снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года. Регулятор объяснял это тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к росту. Минэкономики рассчитывает, что ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожное послабление».