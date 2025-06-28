Юра Борисов сыграет Гамлета на сцене МХТ

Актер Юра Борисов в новом сезоне Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова сыграет главную роль в спектакле «Гамлет». Режиссером новой постановки стал Андрей Гончаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Юрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О выборе Юры Борисова на роль Гамлета сообщил художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Дату премьеры он не озвучил.

В 2025 году Юра Борисов вошел в число номинантов на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». В апреле, как писало Variety, актер подписал контракт с голливудским агентством талантов UTA. Он также получил приглашение стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук.

В 2005 году МХТ имени Чехова уже ставил «Гамлета». Режиссером тогда был Юрий Бутусов, главную роль получил Михаил Трухин.

Петр Бузлаев