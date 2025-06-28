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Коммерсантъ FM
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Юра Борисов сыграет Гамлета на сцене МХТ

Актер Юра Борисов в новом сезоне Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова сыграет главную роль в спектакле «Гамлет». Режиссером новой постановки стал Андрей Гончаров.

Юрий Борисов

Юрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Юрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О выборе Юры Борисова на роль Гамлета сообщил художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Дату премьеры он не озвучил.

В 2025 году Юра Борисов вошел в число номинантов на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». В апреле, как писало Variety, актер подписал контракт с голливудским агентством талантов UTA. Он также получил приглашение стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук.

В 2005 году МХТ имени Чехова уже ставил «Гамлета». Режиссером тогда был Юрий Бутусов, главную роль получил Михаил Трухин.

Петр Бузлаев

Фотогалерея

Актер Юрий Борисов на экране и в жизни

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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