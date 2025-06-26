WSJ: Трамп может досрочно объявить о назначении нового главы ФРС

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выбрать и объявить замену председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла к сентябрю или октябрю. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

По словам одного из собеседников издания, гнев Дональда Трампа по отношению к господину Пауэллу может побудить его сделать еще более раннее объявление — этим летом.

Президент США рассматривает на эту должность бывшего главу ФРС Кевина Уорша и директора Национального экономического совета Кевина Хассета, сообщили источники WSJ. Также среди предложенных кандидатов — министр финансов Скотт Бессент, экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

Дональд Трамп неоднократно критиковал работу Джерома Пауэлла, называя его «вечно опаздывающим и неправым», а также угрожая отставкой. Ранее господин Трамп обсуждал его досрочное увольнение с Кевином Уоршем в течение нескольких месяцев. Тот советовал президенту США не увольнять господина Пауэлла и позволить ему завершить свой срок без вмешательства.

Полномочия господина Пауэлла в должности председателя ФРС истекают в мае 2026 года.