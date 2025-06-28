Трамп: Путин снова уважает США

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин ранее «сделал несколько очень хороших заявлений». По его словам, господин Путин вновь начал уважать Соединенные Штаты.

«Путин сегодня сделал несколько очень приятных заявлений … Он снова уважает нашу страну. Он не уважал ее год назад, но, я могу это сказать прямо сейчас, Путин уважает нашу страну»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по The Washington Post).

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва очень ценит посреднические усилия Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Он также сказал, что готова к встрече с президентом США, но ее «надо готовить».

Подробнее об отношениях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Владимир Путин переговорил переговоры».

Петр Бузлаев