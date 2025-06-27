Путин назвал искренним стремление Трампа урегулировать конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона очень ценит посреднические усилия президента США Дональда Трампа. Господин Путин заверил, что считает его стремление завершить конфликт России и Украины искренним.
«То, что он делает внутри страны, то, что он делает в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса — мы, конечно, все это очень ценим. Я уже говорил об этом, хочу сказать публично и сейчас: я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке»,— сказал Владимир Путин.
На этой неделе Дональд Трамп сообщил, что планирует поговорить с Владимиром Путиным о перспективах завершения конфликта на Украине. Американский президент выразил уверенность, что его российский коллега заинтересован в прекращении огня.