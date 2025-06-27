Евгений Пергун поздравил Новороссийский морской торговый порт с юбилеем

В Новороссийске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 180-летию со дня основания морского торгового порта. В праздновании приняли участие президент «Транснефти» Николай Токарев, замглавы Краснодарского края Евгений Пергун, генеральный директор порта Сергей Киреев, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, депутат Госдумы Сергей Алтухов и мэр города Андрей Кравченко. сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил Евгений Пергун, предприятие вносит существенный вклад в экономику региона и страны. По его словам, устойчивый рост грузооборота российских портов, в первую очередь Новороссийского, стал возможен благодаря профессионализму сотрудников и слаженной работе логистической инфраструктуры.

Юбилейная дата подчеркивает ключевую роль порта в транспортной инфраструктуре Юга России и его влияние на развитие международной торговли.

Анна Гречко