Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира WTA 250 в Истборне

Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила австралийке Майе Джойнт в полуфинале травяного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 в английском Истборне. Призовой фонд соревнований составляет $389 тыс.

Джойнт одержала победу со счетом 7:5, 6:3 за 1 час 26 минут. Австралийка занимает 51-е место в рейтинге WTA, россиянка располагается на 53-й строчке. В последний раз Павлюченкова играла в полуфинале турниров WTA в феврале 2024 года на «тысячнике» в Дохе — тогда она уступила Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан.

В финальном матче, который пройдет 28 июня, Майя Джойнт сыграет против 74-й ракетки мира филиппинки Александры Эалы. В прошлом году победительницей турнира стала Дарья Касаткина, которая с марта 2025-го играет под флагом Австралии.

Таисия Орлова