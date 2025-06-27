«Витязь» официально исключили из числа участников КХЛ
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решил исключить подмосковный «Витязь» из числа участников турнира на пять сезонов, то есть до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Игрокам «Витязя» будет присвоен статус неограниченно свободных агентов с 15 июля, если до этого спортивные права на них не перейдут в порядке обмена к другому клубу. Также совет директоров КХЛ решил исключить молодежную команду «Русские витязи» из состава участников Молодежной хоккейной лиги сезона-2025/26.
Ранее СМИ сообщали, что «Витязь» может прекратить существование из-за проблем с финансированием.
«Витязь» был основан в 1996 году. Клуб провел в КХЛ все 17 сезонов с момента ее основания в 2008 году. До 2013 года команда базировалась в Чехове, затем переехала Подольск, последние три сезона играла в Балашихе. «Витязь» четыре раза участвовал в play-off (последний раз — в сезоне-2022/23), однако ни разу не проходил дальше первого раунда.
Подробнее о клубе — в материале «Ъ» «"Витязь" на беспутье».