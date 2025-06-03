Хоккейный клуб «Витязь» может прекратить существование

Подмосковный клуб «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» прекратит существование из-за недостатка финансирования, передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер «Витязя» Дмитрий Кокорев

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Тренер «Витязя» Дмитрий Кокорев

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По данным собеседника агентства, «''Витязя'' больше не будет, финансирование клуба прекращается». Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что на команде «могут отразиться перестановки в руководстве СКА» — в петербургском клубе после неудачного сезона произошли отставки главного тренера Романа Ротенберга и всего совета директоров, включая занимавшего пост его председателя Александра Медведева. Последний, по информации «Спорт-Экспресса», является «неофициальным куратором» «Витязя». В то время как генеральным спонсором СКА является «Газпром», генеральным спонсором «Витязя» оставалась компания «Газпром Трансгаз Москва». Издание отмечает, что СКА «может коснуться сокращение бюджета», а «Витязь» может «полностью его лишиться, что поставит под вопрос его участие в КХЛ».

Между тем 7 апреля КХЛ утвердила состав участников на будущий сезон, в нем не было изменений по сравнению с завершившимся первенством. «Все прислали финансовые гарантии»,— отметил президент лиги Алексей Морозов, уточнив, что заявки от клубов принимались «сразу на пять лет».

Подмосковный клуб провел в КХЛ все 17 сезонов с ее основания в 2008 году. До 2013 года клуб базировался в Чехове, затем переехал Подольск, последние три сезона играл в Балашихе. Он четырежды выходил в play-off (последний раз — в сезоне-2022/23), но всякий раз вылетал в первом раунде, одержав лишь одну победу в 17 матчах Кубка Гагарина.

Роман Левищев