В Ростовской области откроется «Школа 21», которая будет готовить ИТ-специалистов. Соглашение об этом подписали врио губернатора Дона Юрий Слюсарь и президент Сбербанка Герман Греф. Оно предусматривает сотрудничество в сфере цифровизации медицины и внедрения искусственного интеллекта в госуправление, а также развитие системы подготовки ИТ-кадров. Ожидается, что реализация соглашения поможет привлечь инвестиции в высокотехнологичные сектора экономики, повысить качество государственных и муниципальных услуг и укрепить позиции Дона как центра ИT-разработки. В регионах крупные проекты федерального масштаба требуют мощной научно-образовательной поддержки, считает исполняющая обязанности ректора Южного федерального университета Инна Шевченко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр общественных коммуникаций ЮФУ Фото: Центр общественных коммуникаций ЮФУ

«Ростовской области, как и другим регионам, необходима инфраструктура современной подготовки ИТ-специалистов. Это будет полезно не только бизнесу, но и региону в целом. Только в условиях системной и научно-образовательной поддержки становится возможной реализация масштабных технологических проектов. Именно поэтому ЮФУ последовательно развивает новые направления подготовки, адаптированные к современным вызовам цифровой экономики и задачам технологического лидерства.

Уже с будущего учебного года реализуются образовательные программы по таким востребованным направлениям, как радиофизика, нанотехнологии, приборостроение, информационная безопасность. В бакалавриате стартует набор на обновленные профили: "Киберфизические и биомедицинские системы медицины будущего" и "Информационные и когнитивные технологии экспертизы ИТ-решений". Для магистратуры открыты такие программы, как "Защищенные беспилотные автоматизированные системы" и "Доверенный ИИ для блокчейн-систем".

Современный рынок труда предъявляет спрос не только на специализированные ИТ-навыки, но и на гибкость мышления, умение решать комплексные задачи и работать на стыке различных областей.

Поэтому перед ЮФУ стоит задача — интегрировать в образовательный процесс производственный опыт и современные технологии. Мы сотрудничаем с ведущими промышленными компаниями, например с ГК "Титан" и "Элемент", и с самого начала обучения вовлекаем студентов в решение реальных исследовательских и инженерных задач. Это формирует у них не просто теоретические знания, а инженерное мышление, умение прогнозировать и принимать решения в нестандартных ситуациях.

Еще одной важной сферой для региона становится туризм. Рост турпотока в Ростовской области стабильно составляет 15–20% в год, и это порождает спрос на квалифицированных специалистов, способных не только предоставлять современные туристические услуги, но и использовать новейшие ИИ- и ИТ-инструменты — от мобильных приложений до алгоритмов анализа туристических потоков.

Программы, которые будет реализовывать "Школа 21", как раз позволяют готовить кадры, способные внедрять технологии в туризме, медицине, образовании, государственном управлении.

В результате синергии образовательных инициатив региона, работы университетов и создания новых центров подготовки ИТ-специалистов мы сможем решать поставленные задачи завтрашнего дня, направленные на технологическое развитие РФ. Сделать это возможно, в том числе, используя инструменты "Школы 21", которые формируют кадровый потенциал, способный реализовывать проекты любого масштаба и сложности».