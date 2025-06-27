«Глорию Джинс» возглавил основатель компании Владимир Мельников

Новым руководителем АО «Глория Джинс» стал основатель компании Владимир Мельников, сменив Александра Тарасова. Соответствующие информация 26 июня опубликована на сайте Картотека.ру .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кроме того, Мельников сменил Тарасова и на должности руководителя АО «Корпорация «Глория Джинс».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что бренд одежды «Глория Джинс» заработал почти 400 млн руб. на продаже своих фабрик в Ростовской, Волгоградской областях и Кабардино-Балкарии. Самой крупной сделкой стала покупка АО «БТК групп», которая купила фабрику в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии за 200 млн руб.

Наталья Белоштейн