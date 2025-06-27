Более 400 школ и техникумов Кубани обновили компьютерное оборудование

Благодаря национальному проекту «Образование» 436 школ и техникумов Краснодарского края получили современное компьютерное оборудование. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Учреждения приобрели ноутбуки, интерактивные панели, МФУ и оборудование для видеоконференций. Благодаря этому свыше 600 тыс. школьников и студентов региона получили возможность обучаться в цифровой оснащенной среде.

Кроме того, в 605 сельских и малых городских школах края работают центры «Точка роста», охватывающие более 276 тыс. учеников. Также в регионе функционируют 14 «Кванториумов» и их филиалы, 9 мобильных технопарков и 6 «IT-кубов».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае отремонтируют 685 школ за 3 млрд руб. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева особое внимание уделяют контролю за восстановлением 10 учреждений по проекту «Молодежь и дети».