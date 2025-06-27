На Дону урожай пшеницы пятого класса останется на уровне прошлого года

Урожай непродовольственной пшеницы пятого класса в Ростовской области прогнозируется на уровне прошлого и позапрошлого сезонов, когда валовой объем производства этого зерна составил порядка 10,9 млн. т. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» (ЦОК АПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

На урожай пшеницы пятого класса в 2024 году не повлияли неблагоприятные погодные условия, такие как засуха и весенние заморозки. Основываясь на этом, специалисты считают, что весенняя непогода 2025 года также не скажется на объеме валового производства непродовольственного зерна.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о введении на Дону режима ЧС из-за засухи. От отсутствия осадков в начале июня в регионе пострадало уже более полумиллиона гектаров посевов в 25 районах.

Наталья Белоштейн