В Краснодаре до 4 августа ограничили работу парковки у ККБ №2
Платная парковка на ул. Красных Партизан, 6/2 в Прикубанском округе Краснодара временно перешла на дневной режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Изменения связаны с капитальным ремонтом ограждения на территории краевой клинической больницы №2. До 4 августа парковка будет закрыта ежедневно с 20:00 до 06:30.
Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и учитывать новые условия при планировании маршрутов, отмечает департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре зафиксированы перебои в работе мобильного интернета, что может затруднить оплату стоянки на муниципальных платных парковках.