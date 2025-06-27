В Краснодаре до 4 августа ограничили работу парковки у ККБ №2

Платная парковка на ул. Красных Партизан, 6/2 в Прикубанском округе Краснодара временно перешла на дневной режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Изменения связаны с капитальным ремонтом ограждения на территории краевой клинической больницы №2. До 4 августа парковка будет закрыта ежедневно с 20:00 до 06:30.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и учитывать новые условия при планировании маршрутов, отмечает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре зафиксированы перебои в работе мобильного интернета, что может затруднить оплату стоянки на муниципальных платных парковках.

Анна Гречко