В Ростове здание бывшего кинотеатра «Россия» реконструируют к 2028 году

В Ростове-на-Дону здание бывшего кинотеатра «Россия» реконструируют до августа 2028 года. Об этом сообщает портал domostroydon со ссылкой на городскую администрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным источника, собственником участка на улице Пушкинской является ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь»». Компания должна реконструировать здание в соответствии с заключенным инвестиционным договором и на основании разрешения на строительство кинотеатра «Россия». Акционерное общество было создано в 2005 году специально для реконструкции кинотеатра. Его учредителями стали администрация Ростова-на-Дону с долей в 25% и структуры, связанные с владельцами «старого» автовокзала в городе, передает портал.

В 2016 году на участке планировали возвести четырехэтажный торговый центр с «воссозданием исторического фасада». Однако на сегодняшний день все работы ограничились сносом здания, которое из-за состояния не могли реконструировать.

Константин Соловьев