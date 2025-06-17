Большинство россиян хотели бы иметь «тревожную кнопку» в приложении банка

Внедрение «тревожной кнопки» в приложении банка поддерживает 79% россиян. Такие данные показал опрос ВТБ.



Преобладающее большинство респондентов считает, что в приложении необходим инструмент оперативного оповещения банка о случаях мошенничества или потери карт. Опрошенные также высказались о желании внедрить такую кнопку при угрозе личной безопасности, например, ограблении. Абсолютное большинство – 91% - также высказалось за передачу данных о местоположении устройства в случае срабатывания сигнала.

Отмечается, что мнения о функционале «кнопки» россиян разделились: за блокировку карты высказались 34% респондентов, около трети считают, что сигнал должен передавать в банки местоположение и сведения о последних транзакциях, а еще 12% - что она должна служить только для оповещения.

Ожидается, что скорость реакции банка должна быть почти мгновенной — 76% россиян хотят, чтобы блокировка счета происходила в течение минуты. При этом более половины опрошенных считают, что кроме одного нажатия кнопки необходимо подтверждение.