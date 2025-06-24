В Тимашевском районе заработал учебный центр подготовки операторов БПЛА

В Тимашевском районе Кубани функционирует учебный центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), организованный районным казачьим обществом при поддержке муниципальных властей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Центр оснащен компьютерным классом, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), центром физической подготовки и автопарком. Занятия проводят 17 опытных специалистов на безвозмездной основе. Сейчас подготовлено 55 операторов дронов, которые востребованы в ходе специальной военной операции (СВО).

Тимашевское казачье общество участвует в СВО более 200 человек. Добровольцы занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи, поддержкой бойцов, работают волонтерские группы и благотворительные фонды. На средства губернаторского гранта был создан швейный цех по пошиву снаряжения.

С 2022 года волонтерами района собрано свыше 146 млн руб., направленных на поддержку участников СВО. Более 20 автомобилей повышенной проходимости были переданы на передовую.

Казаки также занимаются патриотической работой с молодежью — работают казачьи классы, детские сады, спортивно-патриотические клубы и кадетский корпус. Муниципальное отделение Союза казачьей молодежи насчитывает около 2,5 тыс. человек.

Анна Гречко