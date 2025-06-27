В Сочи уничтожили 25 кг тархуна из Армении из-за карантинного вредителя
Россельхознадзор уничтожил 25-килограммовую партию свежего тархуна из Армении после обнаружения в ней западного цветочного трипса — карантинного для России насекомого-вредителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора
Инцидент произошел 25 июня в международном аэропорту Сочи. Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля обнаружили живых особей западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) в грузе армянской зелени.
Присутствие опасного энтомологического объекта подтвердило заключение ФГБУ ВНИИЗЖ о карантинном фитосанитарном состоянии продукции.
Согласно положению о карантинном фитосанитарном контроле на таможенной границе Евразийского экономического союза, при выявлении карантинного объекта продукция подлежит возврату, обеззараживанию или уничтожению. В этот раз специалисты избрали крайнюю меру — полное уничтожение груза.
«Ъ-Сочи» писал, что специалисты ведомства уничтожили 90 кг свежего базилика из Армении после обнаружения в партии западного цветочного трипса. Присутствие опасного насекомого подтвердили эксперты ФГБУ ВНИИЗЖ.