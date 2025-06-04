В аэропорту Сочи выявили опасного вредителя в армянском базилике

Россельхознадзор уничтожил 90 кг свежего базилика из Армении после обнаружения в партии западного цветочного трипса — карантинного для России вредителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россельхознадзор Фото: Россельхознадзор

Инцидент произошел 30 мая 2025 года в аэропорту Сочи. Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили живых особей западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande).

Присутствие опасного насекомого подтвердили эксперты ФГБУ ВНИИЗЖ в официальном заключении о карантинном фитосанитарном состоянии продукции.

Согласно действующим правилам Евразийского экономического союза, при обнаружении карантинного объекта продукция подлежит возврату, обеззараживанию или уничтожению. В этом случае была выбрана мера полного уничтожения партии.

«Ъ-Сочи» писал, что партия альстромерии в количестве 2,8 тыс. штук из Армении не прошла фитосанитарный контроль в аэропорту Сочи. В начале мая специалисты Россельхознадзора обнаружили в цветах живых особей западного цветочного трипса, который является карантинным объектом в России.

Мария Удовик