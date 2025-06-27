В аэропорту Сочи уничтожили зараженную партию тархуна из Армении

В международном аэропорту Сочи специалисты Россельхознадзора выявили образцы западного цветочного трипса в партии свежего тархуна, поступившего из Армении. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

Инфицированная партия объемом 25 кг прибыла 25 июня 2025 года. При досмотре фитосанитарного груза на воздушном пункте пропуска «Сочи» были обнаружены живые имаго Frankliniella occidentalis Perg, включенного в список карантинных объектов, ограниченных к ввозу на территорию РФ. Заключение о заражении подтвердило ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Продукция была уничтожена согласно решению Комиссии ТС №318.

Анна Гречко