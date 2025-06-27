В районе Анапы и Темрюка задействовали восемь установок для подъема мазута

Восемь эжекторных установок работают в прибрежной зоне Краснодарского края на участках ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает Правительство РФ по итогам заседания комиссии под руководством главы Минтранса России Виталия Савельева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

В акватории и на берегу продолжается работа объединенной группировки водолазов «Морспасслужбы». Всего с начала операций собрано 1136 т замазученного грунта. В работах задействованы 167 человек, из которых 153 — в прибрежной зоне и 14 — на морских участках. Группировка флота включает семь судов.

Параллельно в доке порта Новороссийск продолжается укрупненная сборка металлоконструкций. В акватории проводятся водолазные работы по демонтажу надстройки затонувших судов и установке свай под будущие коффердамы.

Утечка мазута произошла из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В море попало около 3 тыс. т нефтепродуктов, загрязненными оказались не менее 54 км береговой линии. Власти Краснодарского края ввели режим ЧС федерального уровня для ликвидации последствий разлива мазута.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что компания «Южный город» в конце мая 2025 года вывезла более 550 т песка с мазутом с полигона в Семикаракорском районе Ростовской области обратно в Краснодарский край за свой счет. Загрязненный материал был доставлен в донской регион в январе текущего года.

Анна Гречко