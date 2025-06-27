Обвиняемый в призывах к захвату власти архиепископ Микаэл явится в СК Армении

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Микаэл Аджапахян, обвиняемый в призывах к захвату власти, решил добровольно поехать в Следственный комитет Армении. Правоохранительные органы попытались задержать его утром 27 июня, но после потасовки со священниками и верующими уехали.

«Несмотря на то что Микаэл Аджапахян не был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки в следственные структуры, он принял решение отправиться в Ереван и явиться в Следственный комитет. Святой Эчмиадзин призывает народ не поддаваться на провокации и всеми законными способами продолжить поддержку церкви»,— сказал журналистам директор отдела внешних отношений и протокола Первопрестола архиепископ Натан Ованнисян.

Однако собравшиеся у резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган ААЦ) заблокировали проезд машине, на которой Микаэл Аджапахян собирался отправиться в СК, и призвали его оставаться на территории монастырского комплекса. «Я поступил правильно, я сказал это, это незаконное обвинение, их "маски-шоу" не сработали, теперь, пожалуйста, отпустите меня в тюрьму»,— сказал архиепископ верующим. В итоге он отправился в Ереван к следователям пешком.

Утром 27 июня сотрудники полиции прибыли к зданию Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри, чтобы задержать Микаэла Аджапахяна, но архиепископ уже уехал в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где находится резиденция католикоса всех армян Гарегина II. После прибытия силовики попытались проникнуть на территорию комплекса, но священники заблокировали вход, к ним присоединились десятки людей, завязалась потасовка. СК Армении возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании правосудию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вышел на ''Священную борьбу''».

Лусине Баласян