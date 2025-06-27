СК Армении возбудил дело из-за препятствования задержанию архиепископа Микаэла

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело о воспрепятствовании правосудию после того, как священники и верующие вытеснили сотрудников правоохранительных органов с территории Первопрестольного Святого Эчмиадзина (руководящий орган Армянской апостольской церкви). Силовики планировали задержать архиепископа Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к захвату власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

«Следственный комитет предупреждает, что препятствование и вмешательство различных лиц в законную профессиональную деятельность правоохранительных органов, согласно законодательству Армении, может привести к уголовной ответственности, в таких условиях мы призываем воздерживаться от любых проявлений противоправного поведения»,— говорится в сообщении ведомства.

Утром 27 июня сотрудники полиции прибыли к зданию Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри, чтобы задержать Микаэла Аджапахяна, но архиепископ уже уехал в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где находится резиденция католикоса всех армян Гарегина II. После прибытия силовики попытались проникнуть на территорию комплекса, но священники заблокировали вход, к ним присоединились десятки людей, завязалась потасовка. Служба нацбезопасности Армении и полиция покинули резиденцию и призвали архиепископа самому явиться в правоохранительные органы.

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Лусине Баласян