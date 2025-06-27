В Армении силовики ушли из резиденции католикоса после потасовки со священниками

Служба нацбезопасности Армении (СНБ) и полиция покинули резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви; ААЦ) после того, как священники помешали им зайти на территорию монастырского комплекса. Правоохранительные органы планировали задержать архиепископа Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к захвату власти.

Как сообщила СНБ, сотрудники службы покинули территорию «исходя из соображений безопасности и предотвращения возможной и преднамеренной эскалации ситуации». Микаэла Аджапахяна призвали «не скрываться от правоохранительных органов и явиться к ожидающей его оперативной группе» СНБ.

О возбуждении уголовного дела в отношении Микаэла Аджапахяна стало известно накануне. Утром 27 июня сотрудники полиции прибыли к зданию Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри, но архиепископ уже уехал в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где находится резиденция Гарегина II. После прибытия силовики попытались проникнуть на территорию комплекса, но священники заблокировали вход, к ним присоединились десятки людей, завязалась потасовка.

Следственные действия в отношении армянских священнослужителей начались на фоне очередного конфликта правительства и ААЦ. Премьер-министр Никол Пашинян на этой неделе сообщил о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. На сегодняшний день по этому делу арестованы 15 человек, среди них — лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян. Под арестом также находится выступивший в защиту церкви российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян, возглавляющий группу компаний «Ташир».

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вышел на ''Священную борьбу''».

Лусине Баласян