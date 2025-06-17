Черный усач не дал ввезти в Петербург пиломатериалы из Белоруссии

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз в Санкт-Петербург 39,6 куб. метров пиломатериалов из Белоруссии. Причиной стал черный сосновый усач, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Специалист выявил признаки повреждения древесины, схожие с карантинным объектом, при фитосанитарном контроле груза. Лабораторная экспертиза установила, что пиломатериалы содержат жуков вида черный сосновый усач.

В связи с этим ввоз древесины в Россию запрещен. После термической обработки, проведенной по решению собственника, усачей не нашли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что партию хризантем в 120 срезов уничтожат в Петербурге из-за карантинного заболевания.

Татьяна Титаева