На Дону регистрация кандидатов в губернаторы начнется со 2 июля

Официальное выдвижение и регистрация кандидатов в губернаторы Ростовской области начнется со 2 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С этого дня кандидаты смогут уведомить избирком о своем выдвижении и представить необходимый пакет документов, включая подписи в поддержку.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в этом году кандидатам в губернаторы Ростовской области для регистрации нужно будет собрать не менее 228 подписей депутатов представительных органов.

По данным облизбиркома, завершится выдвижение кандидатов 1 августа, с 16 августа начнется агитационный период в средствах массовой информации.

Наталья Белоштейн