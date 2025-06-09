Кандидатам в губернаторы Дона предстоит собрать не менее 228 подписей депутатов

Кандидату в губернаторы Ростовской области для регистрации нужно будет собрать не менее 228 подписей депутатов представительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Предельное количество подписей депутатов – 239. Сбор подписей может осуществляться со дня уведомления Избирательной комиссии Ростовской области о выдвижении кандидата», — отмечают в избиркоме.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что выборы губернатора региона депутаты Законодательного собрания Ростовской области назначили на 14 сентября 2025 года.

Наталья Белоштейн