Международная премия REPA-2025: «Нескучный сад» — успешный инвест-проект в гостиничной недвижимости

Гостиничный комплекс премиум-класса «Нескучный сад» федерального девелопера «Неометрия» (головной холдинг – Alias Group) получил награду «Успешный инвест-проект.

Фото: ФД «Неометрия»

«Гостиничная недвижимость» в рамках ежегодной международной архитектурно-девелоперской премии REPA (Real Estate Property Awards). Церемония награждения прошла в Сочи на RED ARENA.

«Нескучный сад» — гостиничный комплекс уровня 5 звезд, который отличает исключительный сервис, отделка премиум-класса «под ключ» и авторские интерьеры. В распоряжении гостей здесь будут подогреваемые бассейны общей площадью 720 кв. м — одни из самых больших в Сочи, многофункциональные зоны для спорта и отдыха, бионические арт-объекты, сенсорный сад с 26 тыс. растений, многоуровневые променады с панорамными видами на море и горы. Номера будут сдаваться с меблировкой, техникой и текстилем.

«Гостиничный комплекс «Нескучный сад» предлагает гостям гармоничное сочетание современного комфорта, технологичных решений и эстетики премиум-класса. Получение награды REPA подтверждает, что выбранная концепция не просто соответствует трендам, а задает новые стандарты в отрасли. Каждое решение — от архитектурных форм до сервисных стандартов — проходило тщательное исследование. Это не просто премиальный отель, а выгодная инвестиционная возможность с продуманной бизнес-моделью. Оценка международного жюри служит важным индикатором того, что мы движемся в правильном направлении», — говорит директор по продажам ФД «Неометрия» Анна Сапегина.

В этом году международная архитектурно-девелоперская премия REPA (Real Estate Property Awards) объединила девелоперов, архитекторов, брокеров и специалистов консалтинговых агентств со всей России и из-за рубежа. В состав жюри впервые вошли 15 международных экспертов из Австрии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Египта, Индии, Индонезии, Италии, Китая, Саудовской Аравии, Турции, Франции, Эфиопии и ЮАР.

«Премия REPA способствует формированию целостной и комфортной городской среды. Мы рассматриваем город как единую среду для жизни. Приятно вручать награды девелоперам, который вкладывают в душу в свои проекты», — прокомментировала руководитель и управляющий партнер Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Юлия Солодовникова.

Стоит отметить, что ГК «Нескучный сад» не первый раз получает столь высокую оценку экспертов. В 2024 году он стал лучшим объектом для инвестиций в номинации «Строительство и девелопмент» на международной премии «Эксперт года». А также финалистом в номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект ЮФО» премии Urban Awards. В 2023 году в Москве на премии «Рекорды рынка недвижимости» гостиничный комплекс победил в номинации «Лучший объект для инвестиций».

Застройщик ООО СЗ «Зелёная горка». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://neometria.ru/