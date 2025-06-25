Олег Василенко покинул «Черноморец» вместе с тренерским штабом

Олег Василенко и руководство «Черноморца» договорились о прекращении сотрудничества, менеджер покинет клуб вместе с тренерским штабом. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Олег Василенко возглавил клуб перед восьмым туром сезона 24/25 и завоевал бронзовые медали первенства, тогда как в прошлом сезоне клуб финишировал на 15-й строчке в таблице. «Черноморец» имел шанс выйти в Российскую Премьер-лигу через стыковые матчи, однако стадион «Центральный» не прошел лицензирование и клуб продолжит свое выступление в ФНЛ.

В пресс-службе клуба выразили благодарность менеджеру и его тренерскому штабу, пожелав успехов в дальнейшей карьере.

«Это была прекрасная история. Сильная, мощная, душевная и, самое главное, искренняя. Новороссийск для меня значит очень много, здесь я встретил большое количество замечательных людей, часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе. Я не говорю «прощайте». Я скажу, до свидания, Новороссийск»,— подчеркнул Олег Василенко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Черноморец» возглавит экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин. Он приступит к работе, как только клуб урегулирует вопросы, связанные с расторжением контракта главного тренера Олега Василенко и его штаба.