На Кубани 241 выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ

В Краснодарском крае 241 выпускник получил 100 баллов на едином государственном экзамене, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Шесть из них стали мультибалльниками, продемонстрировав максимальный результат сразу по двум предметам. По словам главы региона, такой результат стал следствием системной подготовки и высокого уровня мотивации со стороны школьников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В нынешнем году одиннадцатиклассники Кубани показали лучшие результаты по информатике, английскому языку, географии, истории, физике и литературе. Среди наиболее успешных предметов выделяется информатика: из 4,5 тыс. участников экзамена более 600 набрали от 81 балла и выше, а 21 человек получил максимальные 100 баллов. Средний результат по предмету составил 55,6 балла.

Всего экзамены сдавали более 24,5 тыс. одиннадцатиклассников и порядка 2,3 тыс. выпускников прошлых лет. По решению региональных властей стобалльники, поступающие в вузы Кубани, получают премию в размере 100 тыс. руб. Аналогичные выплаты предусмотрены и для педагогов, подготовивших таких выпускников.

Результаты резервных дней ЕГЭ станут известны до 29 июня. На 3 и 4 июля запланированы дополнительные дни основного периода экзаменационной кампании, в рамках которых выпускники текущего года смогут пересдать один из предметов с целью улучшения балла для поступления в вузы.

Вячеслав Рыжков