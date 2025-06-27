В Краснодаре из-за сбоев в работе мобильного интернета подорожало такси

В Краснодаре стоимость поездки на такси увеличилась в несколько раз на фоне масштабных сбоев в работе мобильного интернета на территории региона. На ситуацию в городе обратил внимание корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Стоимость стандартной поездки в Краснодаре через сервис «Яндекс Такси» к полудню увеличилась вдвое. В соцсетях отмечают, что многие водители не могут выехать по адресу из-за перебоев в работе мобильного интернета.

Кроме того, среди жителей краевой столицы за последний час вдвое вырос спрос на услуги «Яндекс Такси», «Ситимобил» и Uber.

Ранее жители Краснодарского края пожаловались на масштабный сбой в работе мобильного интернета. Неполадки фиксируются у таких операторов, как МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2.

Алина Зорина