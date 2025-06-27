Ипотечные выдачи в ЮФО и СКФО снизились на 45,3%

Объем ипотечных выдач в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в первом квартале 2025 года суммарно составил 75,6 млрд руб., что на 45,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет «ФБЖ.Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного ГУ Банка России. Сокращение выдач наблюдается третий квартал подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подобная динамика связана с завершением безадресной льготной ипотеки и пересмотром параметров других программ. На кредитование по рыночным условиям повлиял рост ставок. При этом сокращение объемов происходит относительно рекордных показателей 2023–2024 годов. В банке отметили, что постепенное охлаждение кредитной активности будет способствовать замедлению внутреннего спроса и устойчивому снижению инфляции.

Среди регионов ЮФО наибольший объем выдачи ипотеки в первом квартале 2025 года зафиксирован в Краснодарском крае — 23,6 млрд руб., в Ростовской области — 14,6 млрд руб. Спрос на жилье в этих регионах поддерживается высокой привлекательностью недвижимости в курортных зонах и притоком населения.

Кредитный портфель по ипотеке на 1 апреля 2025 года в ЮФО достиг 1,8 трлн руб., что составляет 53,3% всего розничного кредитного портфеля банков в округе. Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов за четвертый квартал 2024 года в ЮФО составил 29,5 млрд руб., снизившись на 25,9% в годовом выражении. По данным ДОМ.РФ, объем выдачи кредитов по льготным программам за первый квартал 2025 года в ЮФО составил 50,6 млрд руб., что на 47,3% меньше показателя прошлого года.

Алина Зорина