В России хотят лишить лицензии операторов связи с судимостью

Минцифры предложило в некоторых случаях запретить выдавать лицензии на услуги связи юрлицам и индивидуальным предпринимателям и отозвать ранее выданные. Запрет предлагается вводить для случаев, когда у ИП или топ-менеджера, владельца или бенефициара компании есть непогашенная судимость за экономические преступления или преступления против госвласти. На соответствующий законопроект обратили внимание «Ведомости».

Представитель Минцифры пояснил изданию, что такая мера нужна для борьбы с отмыванием денег. По словам собеседника газеты, отсутствие судимости будет проверять Роскомнадзор. При выявлении нарушений оператору будет дано время на увольнение лиц с судимостью. Аннулирование лицензии будет проводиться в судебном порядке по иску Роскомнадзора.

В мае Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий ведомству получать доступ к данным СБП и платежной системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

О борьбе с незаконными операциями в России — в материале «Ъ» «Обналичивание сократилось у ЦБ».