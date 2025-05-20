Росфинмониторинг просит доступ к данным СБП и «Мир» для борьбы с отмыванием денег

Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий ведомству получать доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст пояснительной записки.

«Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с <...> АО "Национальная система платежных карт"»,— сказано в тексте документа.

С 15 мая вступили в силу новые меры против дропперов (посредников в переводах и обналичивании похищенных средств). Согласно изменениям в законе «О национальной платежной системе», банки могут приостанавливать использование карт, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа, если данные клиента или его реквизиты есть в базе ЦБ.

Почему банкиры и регуляторы пока проигрывают битву с дропперами — в материале «Ъ».