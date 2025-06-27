ФАС проверит доступ других операторов связи в дома с провайдером АСВТ

Федеральная антимонопольная служба направила запросы об условиях получения провайдерами доступа в дома, где уже работает провайдер АСВТ. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Восемь интернет-провайдеров обратились в ФАС с просьбой установить, почему для жителей 31 жилого комплекса Москвы и Подмосковья ограничен выбор операторов связи. Также ведомство «рассмотрит сведения жилищных инспекций об управляющих компаниях таких ЖК».

АСВТ предоставляет услуги связи в том числе в таких ЖК, как «Первый Ленинградский» (Молжаниновский р-н), «Датский квартал» (пос. Нагорное), «Рихард» (Хорошевский р-н), UP-квартал Сколковский (Одинцово), «Героев» (Балашиха), «Западное Кунцево», «Новое Тушино», «Новые Ватутинки». 28 мая провайдер подвергся массированной DDos-атаке. Пользователи остались без интернет-связи. Жильцы некоторых домов, в которых работает АСВТ, столкнулись с отключением домофонов и шлагбаумов.

Степан Мельчаков