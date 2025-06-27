Годовая инфляция в Краснодарском крае замедлилась до 10,7% в мае

В Краснодарском крае цены в мае 2025 года выросли на 0,5% по отношению к апрелю, годовая инфляция замедлилась до 10,7%. Об этом рассказали в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Замедление роста цен произошло благодаря увеличению предложения ряда продуктов, снижению спроса на товары длительного пользования и укреплению рубля. Пятый месяц подряд дешевели яйца из-за роста производства по стране. Значительно снизились в цене овощи: огурцы — на 36%, помидоры — на 28%. Теплая погода позволила производителям сократить расходы на обогрев и освещение теплиц, а также увеличить сбор овощей.

Одновременно в регионе подорожали мясо птицы и свинина из-за роста затрат производителей на ветеринарные препараты и зарплаты. В цене также увеличилось общественное питание: предприятия переносили возросшие расходы на закупку продуктов и оплату труда в стоимость блюд в условиях высокого спроса.

Непродовольственные товары подешевели почти на 0,4% за месяц. Телевизоры, компьютеры и смартфоны дешевели четвертый месяц подряд из-за охлаждения спроса: в условиях высоких ставок по кредитам и депозитам люди предпочитают сберегать. Укрепление рубля также способствовало снижению цен.

Подорожали санаторно-оздоровительные услуги на фоне растущего турпотока на Кубань. Высокий спрос позволял отельерам повышать цены при возросших затратах на зарплаты и обновление номерного фонда. По аналогичным причинам выросли цены на услуги пассажирского транспорта.

Несмотря на замедление, годовая инфляция остается высокой как в крае, так и по стране. Банк России планирует вернуть ее к 4% в 2026 году, что потребует длительного сохранения высоких ставок в экономике.

Алина Зорина