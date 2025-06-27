За год стоимость квадратного метра жилья в Кисловодске выросла на 47%

Стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости Кисловодска выросла на 47% достигнув 330 тыс. руб. в апреле 2025 года, против 204 тыс. руб. в октябре 2024-го. Об этом сообщает «Федеральный Бизнес Журналу. Юг» со ссылкой на коммерческого директора группы компаний АСК Анну Исаеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В последнем квартале 2024 года цены на жилье в городе увеличились на 47%. В ноябре стоимость квадратного метра составляла 300 тыс. руб. К апрелю 2025 года показатель достиг 330 тыс. руб., приблизившись к ценам в Сочи.

На вторичном рынке Кисловодска квадратный метр стоит 209 тыс. руб. Город значительно опережает другие населенные пункты Кавминвод по стоимости недвижимости.

В Пятигорске на апрель цена квадратного метра составила 157 тыс. руб. на первичном рынке и 145 тыс. — на вторичном. В Железноводске показатели достигли 115 и 114 тыс. руб. соответственно, в Ессентуках — 99 и 126 тыс., в Ставрополе — 99 и 104 тыс.

Динамика роста цен в Кисловодске остается стабильно высокой. В 2022 году стоимость жилья увеличилась на 85% и достигла 129 тыс. руб. за квадратный метр против 69 тыс. годом ранее. В 2024-м произошел очередной скачок на 55%.

«Кисловодск является самым перспективным курортным городом Кавминвод, имеющий стабильный туристический поток. Причем он лидирует с резким отрывом от своего ближайшего соперника Пятигорска почти в два раза»,— отметила Анна Исаева.

Эксперт связывает стремительный рост цен с высоким туристическим потенциалом города и увеличением потока отдыхающих. Резкий скачок в конце 2024 года она объясняет анонсированием строительства автодороги между Сочи и Кисловодском.

Николай Аксенов