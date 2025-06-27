В Анапе могут начать штрафовать туристов за посещение пляжей

В Анапе и Темрюкском районе могут начать штрафовать туристов за посещение опасных зон. Опасные участки определены вдоль береговой линии Черного моря после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сейчас 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района закрыты для посещения и купания. Рекреационное использование этих территорий запрещено, это касается всех услуг — от аренды лежаков до проката и водных аттракционов.

В соответствии с законодательством нахождение в опасной зоне запрещено, за нарушение предусмотрена в том числе административная ответственность, включая штрафы.

«Для посещающих опасные зоны несмотря на запрет, могут применяться штрафы. Но это — крайняя мера. Все запреты и ограничения были приняты для безопасности жителей и туристов. А информирование направлено на то, чтобы люди понимали ситуацию и осознанно относились к собственному здоровью и к здоровью своих детей»,— пояснили в краевом оперштабе.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что береговую линию Анапы патрулируют специальные автомобили с громкоговорителями, они транслируют запись с напоминанием о том, что из-за разлива мазута нахождение на пляжах нежелательно, а купание запрещено.