Клубный дом «Моретта» получил «золото» по результатам независимой сертификации Urban Grade в сегменте элитных проектов

Проект селективной линейки жилой недвижимости – клубный дом «Моретта» (Moretta Boutique House) – получил «золото» в категории элит-класса по результатам независимой сертификации Urban Grade. Его реализует в Сочи ФД «Неометрия» (головной холдинг – Alias Group).

Клубный дом «Моретта» ФД «Неометрия»

Фото: пресс-служба ФД «Неометрия»

Клубный дом «Моретта» – первый элитный жилой проект в Сочи за пять лет. Он состоит из двух корпусов «Луна» и «Море» и включает в себя 93 резиденции в концепции «тихой роскоши». В комплексе будут представлены форматы от студий до пентхаусов с личными террасами. Площадь квартир – от 22 до 105 кв. м, пентхаусов – от 168 до 245 кв. м. в базовой отделке.

«Сертификации Urban Grade подтверждает, что «Моретта» соответствует высочайшим критериям качества и отвечает всем запросам будущих резидентов эксклюзивной курортной недвижимости. Подчеркнутая приватность, камерный формат, деликатный сервис и премиальное обслуживание – это те смыслы, которые раскрываются уже при первом знакомстве с проектом. Расположение в центре Сочи и концептуальное внутреннее наполнение комплекса создают все условия для гармонии и отдыха и подчеркивают особый статус владельцев резиденций. Благодарим организаторов за высочайшую оценку проекта», – прокомментировала член правления по развитию Alias Group Виктория Костикова.

Инфраструктура «Моретты» переосмысливает стандарты клубной жизни, предлагая сервисы уровня элит-отеля: двор-сад, созданный по принципам нейроархитектуры, всесезонный бассейн-инфинити с джакузи, лаунж-зоной и водопадом, СПА-пространство с сауной и хамамом, бутик-фитнес для индивидуальных занятий, спортивные зоны для игровых и силовых тренировок (сквош, баскетбол, воркаут и др.), камерные переговорные для решения деловых вопросов и ресторан авторской кухни.

«При сертификации новостроек наши эксперты оценивают проекты по более чем 300 потребительским качествам. Мы анализируем инфраструктуру, общественные пространства, квартиры, инженерию, техническое оснащение и другие параметры. Клубный дом «Моретта» отличает акцент на приватность и уединение резидентов, продуманное благоустройство, всесезонную декоративность, техническое оснащение, большое количество сервисов для резидентов, высококачественные материалы в отделке. Отдельно стоит отметить видовые характеристики резиденций и выбор локации. Клубный дом находится в природном окружении, близко пляжу и в то же время – к центру города. Благодаря этому, проект действительно можно назвать эксклюзивным на Черноморском побережье», – рассказала генеральный директор Urban Awards Ольга Хасанова.

Для резидентов предусмотрен современный паркинг с беспрецедентным для Сочи коэффициентом 1,8 — на 93 резиденции приходится 173 машиноместа. В распоряжении жителей двухуровневый подземный паркинг на 99 м/м, включая специальные семейные парковки, а также 51 наземное машиноместо с удобной логистикой.

Общая благоустроенная территория комплекса превысит 3 га, формируя гармоничную среду для жизни элит-класса.

Узнать подробнее о проекте и записаться на персональную презентацию можно по ссылке.

Застройщик ООО СЗ «ЮЭС». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://neometria.ru/