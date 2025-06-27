Урожайность зерновых в Ставропольском крае выросла на 17%

Аграрии Ставропольского края к 26 июня собрали свыше 202 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Показатель превысил прошлогодний на 17% — годом ранее в аналогичный период собирали 34,4 ц с га, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Убрано 2,3% от общей площади посевов. В текущем сезоне предстоит собрать пшеницу, ячмень и горох с 2,2 млн га. Средняя урожайность составила 40,2 ц с га.

Лидерами по урожайности стали четыре района. В первой почвенно-климатической зоне наивысший результат показал Левокумский округ — 39,1 ц с га. Во второй зоне лучший показатель у Ипатовского округа — 62,7 ц. В третьей зоне впереди Труновский район с результатом 62,4 ц. В четвертой агрозоне максимальную урожайность продемонстрировал Предгорный округ — 51,5 ц с га.

Уборочные работы начались также в Апанасенковском округе. Местным хозяйствам предстоит собрать урожай с площади более 112 тыс. га зерновых, колосовых и зернобобовых культур, отметили в окружной администрации.

Николай Аксенов