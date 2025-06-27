В Новороссийске ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов в морпорту

Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы оперативно ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов в морпорту. Инцидент произошел во время бункеровочной операции с танкера «HONRISE», сообщили в Telegram-канале Морспасслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Разлив нефтепродуктов произошел в ночь на 20 июня. В район загрязнения были направлены спасательное буксирное судно «Николай Бурков» и морской буксир «Залив», оборудованные для ликвидации разливов нефти, а также маломерный катер «Арктик-430». Спасатели оперативно развернули боновые заграждения и собрали основной объем нефтепродуктов.

Для устранения остаточных пятен, которые невозможно было удалить механическим способом, специалисты провели доочистку акватории биосорбентом.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в морпорту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов, для локализации пятна использовали более 400 кг биосорбента.