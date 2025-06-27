Над Крымом сбили еще четыре беспилотника

Этой ночью над территорией Республики Крым уничтожили еще четыре беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего над регионами России сбили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 — над Ростовской областью, 13 — над Волгоградской, четыре — над Крымом и по одному над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Ранее, в период с 20:00 до 0:00, над Крымом и акваторией Черного моря суммарно сбили пять беспилотников.

Алина Зорина