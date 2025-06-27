Свердловский театр драмы получил две «Золотые маски» за спектакль «Любой ценой…»

В Казани впервые прошло награждение лауреатов театральной премии «Золотая маска», в ходе которой награды вручили Свердловскому академическому театру драмы из Екатеринбурга, сообщили в театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Свердловский академический театр драмы Фото: Свердловский академический театр драмы

Театр драмы взял победу за спектакль «Любой ценой…» — он признан лучшим драматическим спектаклем малой формы. Еще одна «Золотая маска» досталась художнику по свету Тарасу Михалевскому за лучший свет в этом же спектакле. Для него эта номинация стала девятой.

Действие спектакля «Любой ценой...» по пьесе короля лондонского Вест-Энда разворачивается в Великобритании за несколько лет до Первой Мировой войны. По сюжету тринадцатилетнего кадета отчисляют из военно-морского колледжа по подозрению в совершении мелкой кражи и его отец готов заплатить за доказательство его невиновности любую цену. Театр представил премьеру 3 ноября 2023 года.

Кроме того, специальной премией жюри «За творческий дуэт» отметили артистов Анастасию Ермолаеву и Евгения Толстова в оперетте «Баядера» Свердловского театра музыкальной комедии. В постановке жена крупного бизнесмена Луи-Филиппа Мариетта хочет познакомиться с наследным принцем Лагора Раджами, а помочь ему жениться на ней готов эксцентричный журналист Наполеон.

Напомним, актеры спектакля «Любой ценой...» Константин Шавкунов и Евгения Бурмака также получали номинации лучшие мужские и женские роли, а «Баядера» была в списке номинантов на награду за «Лучший спектакль. Оперетта и мюзикл» и «Лучшая работа художника по костюмам. Музыкальный театр».

Ирина Пичурина