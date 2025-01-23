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Спектакль Свердловского театра драмы четырежды номинирован на «Золотую маску»

Четыре номинации театральной премии «Золотая маска» получил спектакль «Любой ценой...» Свердловского областного академического театра драмы в Екатеринбурге, сообщили в театре.

Кадр со спектакля «Любой ценой...»

Кадр со спектакля «Любой ценой...»

Фото: Свердловский областной академический театр драмы

Кадр со спектакля «Любой ценой...»

Фото: Свердловский областной академический театр драмы

Накануне на заседании секретариата Союза театральных деятелей России (СТД РФ) был утвержден список номинантов в частных номинациях по итогам сезона 2023-2024 годов. Спектакль «Любой ценой...» получил номинации «Лучший спектакль. Драматический театр. Малая форма», «Лучшая работа художника по свету. Драматический театр» за работу Тараса Михалевского. Актеры Константин Шавкунов и Евгения Бурмака получили номинации за лучшие мужские и женские роли в драматическом театре за исполнение ролей сэра Роберта Мортона и Кэтрин Уинслоу соответственно.

Действие спектакля «Любой ценой...» по пьесе короля лондонского Вест-Энда разворачивается в Великобритании за несколько лет до Первой Мировой войны. По сюжету тринадцатилетнего кадета отчисляют из военно-морского колледжа по подозрению в совершении мелкой кражи и его отец готов заплатить за доказательство его невиновности любую цену. Театр представил премьеру 3 ноября 2023 года.

По данным сайта премии «Золотая маска», в список номинантов также попал Свердловский театр музыкальной комедии со спектаклем «Баядера» — в номинациях «Лучший спектакль. Оперетта и мюзикл» и «Лучшая работа художника по костюмам. Музыкальный театр» (Татьяна Ногинова).

Напомним, в июне Екатеринбургскому академическому театру оперы и балета («Урал Опера Балет») в Москве вручили премию фестиваля «Золотая маска» в номинации лучшей балетной постановки за спектакль Sextus Propertius.

Ирина Пичурина

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