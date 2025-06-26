Пострадавший от нападения хаски мальчик из Сочи готовится к реконструкции носа

Девятилетнему мальчику из Сочи, пострадавшему от нападения собак породы хаски, в июле проведут операцию по реконструкции носа, а в августе — верхней губы. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на отца пострадавшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

Отец мальчика Валентин Королев рассказал, что отек у ребенка уже спал. Состояние пациента стабильное.

Ребенок находится на лечении в Российской детской клинической больнице в Москве. Параллельно с терапевтическими процедурами школьник продолжает образование по индивидуальной программе с упором на письменные задания.

Нападение собак на ребенка произошло осенью прошлого года в садоводческом товариществе «Авиатор» в Сочи. После оказания неотложной помощи в Сочи и Краснодаре пострадавшего доставили в столицу, где медики выполнили несколько экстренных операций, включая пересадку кожного лоскута.

Владельца животных признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорили к полутора годам ограничения свободы. Судебное решение пока не вступило в силу.

Алина Зорина