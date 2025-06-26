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Николай Семенцов покинул должность директора департамента архитектуры Сочи

Николай Семенцов оставил пост директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи. Как пишет «Ъ-Сочи», с сайта городской мэрии исчезла информация о нем.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным администрации города-курорта, Николай Семенцов покинул пост по собственному желанию в связи с изменением места работы. Новое назначение господина Семенцова не уточняется. Исполняющим обязанности директора департамента является Оксана Сергиенко.

До работы в мэрии Сочи Николай Семенцов руководил управлением архитектуры администрации Северского района Краснодарского края.

Алина Зорина

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