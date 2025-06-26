Главные новости за 26 июня. Кавказ

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства нефтебазы, принадлежавшей семье госсекретаря Дагестана.

Средний размер ипотечного кредита в Ставропольском крае в мае 2025 года составил 3,87 млн руб., увеличившись на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ставропольский край направит 36,2 млрд руб. на развитие здравоохранения до 2027 года.

В Ставрополе пожилой мужчина погиб в больнице после того, как его сбил подросток на самокате, движущийся по тротуару на высокой скорости.

Власти Ставропольского края с помощью системы маркировки «Честный знак» легализовали 21 производителя напитков, включая 14 предприятий по выпуску минеральной воды и семь — безалкогольных напитков.

Парламент Ставропольского края утвердил выделение 35 млн руб. на государственную поддержку птицеводческих предприятий, производящих куриные яйца.

Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии откроет первый полноценный зимний сезон в ноябре 2025 года. Ожидаемый поток туристов превысит 250 тыс. человек.