«Мамисон» ожидает свыше 250 тысяч туристов к концу 2025 года

Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии откроет первый полноценный зимний сезон в ноябре 2025 года. Ожидаемый поток туристов превысит 250 тыс. человек, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

К началу сезона на курорте появится система искусственного оснежения, две новые горнолыжные трассы и современный сервисный центр. Запуск экодеревни увеличит количество мест размещения до 900.

К сезону 2027-2028 годов резиденты завершат строительство крупных отелей, что добавит еще 4 тыс. мест в номерном фонде.

«Масштаб серьезный. "Мамисон" уверенно приближается к уровню лучших курортов страны»,— отметил Сергей Меняйло.

Глава региона также провел встречу с представителями бизнес-сообщества республики, которые реализуют ключевые проекты из Модели экономического развития Северной Осетии. Предприниматели представили важные предложения, обозначили точки роста и попросили содействия в решении текущих задач.

Николай Аксенов