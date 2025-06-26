Ставрополье выделит 35 млн рублей на поддержку птицеводов
Парламент Ставропольского края утвердил выделение 35 млн руб. на государственную поддержку птицеводческих предприятий, производящих куриные яйца. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании, сообщает пресс-служба краевой думы.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Средства краевого бюджета позволят частично компенсировать затраты птицефабрик за реализованные объемы куриных пищевых яиц. Размер компенсации составит 6 рублей за единицу проданной продукции.
«Предоставление субсидии позволит птицеводческим предприятиям сократить убытки, сложившиеся по итогам двух кварталов текущего финансового года, а также обеспечить проведение технологического процесса в производстве куриных пищевых яиц»,— прокомментировал председатель думы края Николай Великдань.
Мера поддержки направлена на стабилизацию финансового положения региональных производителей яичной продукции и поддержание непрерывности производственного цикла в отрасли.