Владелец парка Тайган будет проходить реабилитацию в течение года

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, перенес последнюю операцию и будет проходить реабилитацию в течение года. Об этом сообщает пресс-служба парка в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Врачи прогнозируют, что Олег Зубков сможет разговаривать после перенесенных операций. Сейчас он восстанавливается.

Нападение льва в сафари-парке на Олега Зубкова произошло 22 июня. Животное набросилось на владельца объекта во время кормления. Пострадавший получил травмы в области шеи и груди. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Алина Зорина